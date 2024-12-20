Что за скрытое послание на флаге позади Путина? Разбираем любопытную версию

Владимир Елкин

Если уж бить, то по "велико"британии! И сразу так, чтобы над островами бритов гуляли только воды Атлантического океана! Все, кто хочет зарабатывать на войне, наложат в штаны! Подохнуть как бриты им ну никак не хочется! И войнам конец!