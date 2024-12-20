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Что за скрытое послание на флаге позади Путина? Разбираем любопытную версию

Что за скрытое послание на флаге позади Путина? Разбираем любопытную версию

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня на прямой линии позади Верховного развернули флаг 155-отдельной гвардейской пехоты, причём с подписями наших ребят.

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Комментарии
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Elena Guseva
Перед публикацией тексты полезно вычитывать.
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3 час.
Александр Пятнистый
Дв что там какая топольша, по Парижу или Бонну шарахнуть ,сразу
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2 час.
Владимир Елкин
Если уж бить, то по &quot;велико&quot;британии! И сразу так, чтобы над островами бритов гуляли только воды Атлантического океана! Все, кто хочет зарабатывать на войне, наложат в штаны! Подохнуть как бриты им ну никак не хочется! И войнам конец!
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2 час.

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