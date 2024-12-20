ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня на прямой линии позади Верховного развернули флаг 155-отдельной гвардейской пехоты, причём с подписями наших ребят.
Что за скрытое послание на флаге позади Путина? Разбираем любопытную версию
Комментарии
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Elena Guseva
Перед публикацией тексты полезно вычитывать.
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3 час.
Александр Пятнистый
Дв что там какая топольша, по Парижу или Бонну шарахнуть ,сразу
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2 час.
Владимир Елкин
Если уж бить, то по "велико"британии! И сразу так, чтобы над островами бритов гуляли только воды Атлантического океана! Все, кто хочет зарабатывать на войне, наложат в штаны! Подохнуть как бриты им ну никак не хочется! И войнам конец!
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2 час.
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