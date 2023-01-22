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В Херсонской области силовики задержали наводчика ВСУ

В Херсонской области силовики задержали наводчика ВСУ

Представители действующих на территории Херсонщины силовых ведомств успешно провели операцию по задержанию гражданина, который занимался наведением войск киевского режима, посылавшего боевикам данные о том, где находятся подразделения ВС РФ.

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