В Херсонской области силовики задержали наводчика ВСУ

Представители действующих на территории Херсонщины силовых ведомств успешно провели операцию по задержанию гражданина, который занимался наведением войск киевского режима, посылавшего боевикам данные о том, где находятся подразделения ВС РФ.
Представители действующих на территории Херсонщины силовых ведомств успешно провели операцию по задержанию гражданина, который занимался наведением войск киевского режима, посылавшего боевикам данные о том, где находятся подразделения ВС РФ.
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