Экс-глава генштаба ВС Армении отказался от гражданства

РИА Новости Норат Тер-Григорянц | © Sputnik / Asatur Yesayants Бывший глава генштаба ВС Армении, бывший замначальника главного штаба сухопутных войск СССР Норат Тер-Григорянц сообщил, что отказался от армянского гражданства.
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