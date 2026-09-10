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Театр абсурда

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Экс-глава генштаба ВС Армении отказался от гражданства

Экс-глава генштаба ВС Армении отказался от гражданства

РИА Новости Норат Тер-Григорянц | © Sputnik / Asatur Yesayants Бывший глава генштаба ВС Армении, бывший замначальника главного штаба сухопутных войск СССР Норат Тер-Григорянц сообщил, что отказался от армянского гражданства.

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