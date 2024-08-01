Зеленский дал интервью французскому изданию. Он порассуждал о будущем Украины, переговорах с Россией и Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 31 июля, дал интервью французскому изданию Le Monde. В ходе беседы он порассуждал о будущем Украины и допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией, втором «саммите мира», а также о том, каким мог бы быть диалог с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в случае его победы.