Зеленский дал интервью французскому изданию. Он порассуждал о будущем Украины, переговорах с Россией и Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 31 июля, дал интервью французскому изданию Le Monde. В ходе беседы он порассуждал о будущем Украины и допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией, втором «саммите мира», а также о том, каким мог бы быть диалог с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в случае его победы.
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