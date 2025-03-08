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Рязанские новости

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«Эко-Пронск» обжалует решение по спору о вывозе отходов в Рязани

«Эко-Пронск» обжалует решение по спору о вывозе отходов в Рязани

ООО «Эко-Пронск», региональный оператор по обращению с отходами, подал апелляцию в Верховный суд РФ.ООО «Эко-Пронск», региональный оператор по обращению с отходами, подал апелляцию в Верховный суд РФ после того, как нижестоящие суды отказались признать недействительным предписание, выданное региональным отделением ФАС.

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