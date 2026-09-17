В Ульяновске семья мальчика едва не отдала мошенникам деньги на его лечение

Семья мальчика из Ульяновска едва не отдала деньги мошенникам после того, как те «перечислили» ему миллионы на лечение.
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