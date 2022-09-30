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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил личный состав с профессиональным праздником

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил личный состав с профессиональным праздником

В этом году самому многочисленному виду российских Вооруженных Сил исполняется 472 года. На протяжении всей своей многолетней истории они надежно стоят на страже Отечества.

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