Столкновение поезда Адлер — Пермь с тепловозом произошло из-за пьяной дежурной

Она должна была контролировать ситуацию на железнодорожных путях.Пассажирский поезд Пермь. Адлер столкнулся с маневренным составом из-за пьяной дежурной, которая не сообщила об ошибке и не предотвратила столкновение.
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