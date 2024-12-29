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Секс-скандал в Нью-Йорке: массовые увольнения в полиции после разоблачения

Секс-скандал в Нью-Йорке: массовые увольнения в полиции после разоблачения

В полиции Нью-Йорка начались массовые увольнения из-за секс-скандала. Комиссар Джессика Тиш очистила руководство бюро внутренних расследований после обвинений в адрес главного полицейского Джеффри Мэддри со стороны лейтенанта Кватиши Эппс.

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