Секс-скандал в Нью-Йорке: массовые увольнения в полиции после разоблачения

В полиции Нью-Йорка начались массовые увольнения из-за секс-скандала. Комиссар Джессика Тиш очистила руководство бюро внутренних расследований после обвинений в адрес главного полицейского Джеффри Мэддри со стороны лейтенанта Кватиши Эппс.
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