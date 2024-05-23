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Юрист Кузнецова: не стоит покупать квартиру на эмоциях

Юрист Кузнецова: не стоит покупать квартиру на эмоциях

Квартира может произвести великолепное впечатление при первом же осмотре. Однако покупать ее на эмоциях не стоит, для начала необходимо провести тщательную юридическую проверку, сообщила юрист Елена Кузнецова в беседе с Life.

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