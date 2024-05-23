Юрист Кузнецова: не стоит покупать квартиру на эмоциях

Квартира может произвести великолепное впечатление при первом же осмотре. Однако покупать ее на эмоциях не стоит, для начала необходимо провести тщательную юридическую проверку, сообщила юрист Елена Кузнецова в беседе с Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии