В РФ ужесточили технические требования к новым автомобилям

В России вступили в силу обновленные требования технического регламента для новых автомобилей. Теперь все выпускаемые на территории страны машины обязаны быть оборудованы системами ABS, ESP и подушками безопасности, пишет ТАСС.
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