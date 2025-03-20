Пункт пропуска "Верхний Ларс" закрыт: погода приостановила движение

Из-за ухудшения погодных условий временно закрыт автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией.
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