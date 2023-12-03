Аббас призвал МУС ускорить суд над израильскими «военными преступниками»

Президент Палестины Махмуд Аббас встретился с главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и призвал его подать в суд на израильских «военных преступников», ответственных за правонарушения на палестинских территориях.
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