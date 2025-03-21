"Мне надоело, что все вокруг знают моё будущее". Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель рассказала о звёздных родителях и бойфренде

Дева Кассель украсила обложку нового номера французского издания Madame Figaro. 20-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя позировала для фотосессии в образах Dior, Chloé, Dolce & Gabbana Alta Moda, Schiaparelli и рассказала в интервью о влиянии родителей, знакомстве с бойфрендом и любви к кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Россия будет расширяться во все стороны так далеко, как пожелает Бог". Владислав Сурков дал первое за три года большое интервью
- Калужский депутат предложил местным жительницам носить мини-юбки для "повышения демографии"
- "Это люди навсегда". Рената Литвинова рассказала о работе над новым спектаклем с Земфирой* и Демной Гвасалия, о жизни в эмиграции и тоске по родине
Свежие комментарии