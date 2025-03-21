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"Мне надоело, что все вокруг знают моё будущее". Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель рассказала о звёздных родителях и бойфренде

"Мне надоело, что все вокруг знают моё будущее". Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель рассказала о звёздных родителях и бойфренде

Дева Кассель украсила обложку нового номера французского издания Madame Figaro. 20-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя позировала для фотосессии в образах Dior, Chloé, Dolce  &  Gabbana Alta Moda, Schiaparelli и рассказала в интервью о влиянии родителей, знакомстве с бойфрендом и любви к кино.

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