Софт Ростеха «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно завершил серию тестовых испытаний на совместимость корпоративной облачной платформы ECP VeiL с серверами и системами хранения данных производства ведущих российских компаний.
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