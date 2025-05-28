Россияне потратили рекордную сумму на новые автомобили с начала года – берут премиум-класс

В ходе исследования финансовой емкости российского авторынка, проведенного экспертами агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг», было установлено, что траты россиян на покупку новых легковых автомобилей в апреле 2025 года составили более 325 ….
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