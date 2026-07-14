Удар России прямо по НАТО - как Украина может это организовать: Способа два

Может ли Украина организовать удар России прямо по НАТО, используя русские беспилотники для масштабной провокации? Полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, какие сценарии теоретически возможны и почему, по его мнению, способов всего два.
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