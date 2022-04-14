Происшествия

11 подписчиков

Председателю Следственного комитета будет доложено о результатах проверки обстоятельств нарушения прав ребенка в Свердловской области

Председателю Следственного комитета будет доложено о результатах проверки обстоятельств нарушения прав ребенка в Свердловской области

Председатель Следственного комитета России в связи с обращением жителя Свердловской области поручил руководителю регионального СУ СК России Богинскому М.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх