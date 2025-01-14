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"Для меня никакой России не существует": Интервью с министром, который теперь травит русских

"Для меня никакой России не существует": Интервью с министром, который теперь травит русских

Коллаж "Для меня никакой России не существует", "Когда к нам в правительство приходили учёные, я считал их примерно такими же жуликами, каким был я сам" - эти и другие высказывания министра Василия Якеменко, который теперь травит русских.

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Комментарии
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Eduard
Сколько в Украине ипанутых оказывается! Скорее всего &quot;печеньки&quot; ввозились задолго до приезда Нуланд,
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14 час.
ВВ
Василий Васильев
Уверен, подобных &quot;молодежных&quot; лидеров, которые назначаются в Кремле, у нас в России много. Чтобы стать им просто нужно вовремя &quot;лизнуть поглубже&quot; нужного человека, уверенно продемонстрировать свой патриотизм и верность &quot;делу Путина&quot; и ВСЕ !!! Ты в команде &quot;своих&quot; и можешь начинать &quot;резвиться&quot;, наполняя свои карманы. И никто ничего не  скажет, ибо ТЫ - &quot;свой&quot;.  Правда, &quot;берега терять не надо&quot;, ибо излишняя известность о твоей &quot;резвости&quot; понижает имидж Кремля и ты можешь быть отстранен от &quot;кормушки&quot;. Что собственно и произошло с Якименко. А ведь мог и по сей день &quot;хлебать&quot; оттуда, если бы по глупости &quot;не залетел&quot;. Впрочем, тех кто и сегодня &quot;пасется&quot; у &quot;кормушки&quot; достаточно много и значительная часть из них ничем, по внутренней сущности, от Якименко не отличается. Это норма нынешней кремлевской братии - свою лояльность и показной патриотизм успешно &quot;монетизировать&quot; в реальные активы, а потом с этими активами бежать &quot;за бугор&quot;, обливая грязью и страну и бывших коллег и весь народ. Примеров тому - несчетно...
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14 час.

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