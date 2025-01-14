"Для меня никакой России не существует": Интервью с министром, который теперь травит русских

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Василий Васильев

Уверен, подобных "молодежных" лидеров, которые назначаются в Кремле, у нас в России много. Чтобы стать им просто нужно вовремя "лизнуть поглубже" нужного человека, уверенно продемонстрировать свой патриотизм и верность "делу Путина" и ВСЕ !!! Ты в команде "своих" и можешь начинать "резвиться", наполняя свои карманы. И никто ничего не скажет, ибо ТЫ - "свой". Правда, "берега терять не надо", ибо излишняя известность о твоей "резвости" понижает имидж Кремля и ты можешь быть отстранен от "кормушки". Что собственно и произошло с Якименко. А ведь мог и по сей день "хлебать" оттуда, если бы по глупости "не залетел". Впрочем, тех кто и сегодня "пасется" у "кормушки" достаточно много и значительная часть из них ничем, по внутренней сущности, от Якименко не отличается. Это норма нынешней кремлевской братии - свою лояльность и показной патриотизм успешно "монетизировать" в реальные активы, а потом с этими активами бежать "за бугор", обливая грязью и страну и бывших коллег и весь народ. Примеров тому - несчетно...