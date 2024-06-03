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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ансу Фати: «Флик переходит в лучший клуб мира – он добьется успеха. Играть за «Барселону» – моя самая большая мечта»

– Самым большим изменением в «Барселоне» является появление нового тренера. Что вы знаете о Ханси Флике? – У меня была возможность встретиться с ним в «Брайтоне».

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