Вологодский губернатор Филимонов заявил, что 10 лет не употребляет алкоголь

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ввёл в марте одни из самых строгих в России ограничения на продажу алкоголя, рассказал, что сам долгое время полностью воздерживается от употребления спиртных напитков.
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