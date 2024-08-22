В Сицилии подняли тела миллионеров, погибших при затоплении яхты

Спасатели извлекли тела из-под обломков яхты Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии. Сицилийское побережье окутало траурное настроение после трагического происшествия, при котором погибли известный британский магнат в сфере технологий Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна.
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