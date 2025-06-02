TSMC возобновляет переговоры с Вашингтоном о строительстве завода по производству микросхем в ОАЭ

По имеющимся данным, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) ведет переговоры с представителями Белого дома о возможности открытия завода по производству микросхем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
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