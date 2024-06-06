Чем удивляют на ´Белагро´ белорусские предприятия пищевой промышленности.

Первые дни выставки для белорусских компаний концерна ´Белгоспищепром´ выдались очень насыщенными. Представители многих зарубежных делегаций проявили живой интерес и к новинкам, и к признанным брендам, что влечет за собой выгодные контракты и расширение экспортного портфеля наших производителей продуктов питания.