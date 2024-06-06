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Чем удивляют на ´Белагро´ белорусские предприятия пищевой промышленности.

Чем удивляют на ´Белагро´ белорусские предприятия пищевой промышленности.

Первые дни выставки для белорусских компаний концерна ´Белгоспищепром´ выдались очень насыщенными. Представители многих зарубежных делегаций проявили живой интерес и к новинкам, и к признанным брендам, что влечет за собой выгодные контракты и расширение экспортного портфеля наших производителей продуктов питания.

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