Американский писатель вынес приговор: существование Запада бессмысленно

Возвращение к вере. Все больше молодых людей увлекаются оккультными науками. Чтобы противостоять этой тенденции, американский эссеист, автор книги "Как вновь обрести Бога в мире, который Его изгнал", призывает вернуться к традициям христианского мистицизма.
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