Американский писатель вынес приговор: существование Запада бессмысленно

Возвращение к вере. Все больше молодых людей увлекаются оккультными науками. Чтобы противостоять этой тенденции, американский эссеист, автор книги "Как вновь обрести Бога в мире, который Его изгнал", призывает вернуться к традициям христианского мистицизма.