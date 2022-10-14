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Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь

Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Twitter, что в телефонном разговоре договорился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о предоставлении Эр-Риядом макрофинансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.

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