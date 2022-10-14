Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Twitter, что в телефонном разговоре договорился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о предоставлении Эр-Риядом макрофинансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Twitter, что в телефонном разговоре договорился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о предоставлении Эр-Риядом макрофинансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.
Свежие комментарии