«Запретная еда донцов»: главные пищевые табу казаков

Запреты, связанные с употреблением той или пищи, а также напитков, существуют у всех народов. Пищевые табу донских казаков во многом были похожи на те, которые существовали у русских крестьян, хотя и без специфических средств не обошлось.
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