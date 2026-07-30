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Дмитрий Медведев: сохранить Россию можно только победой в СВО

Дмитрий Медведев: сохранить Россию можно только победой в СВО

По итогам завершившего работу восьмого созыва Государственной думы по большинству законов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии, позиции всех фракций были одинаковы, заявил Дмитрий Медведев, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов».

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