В Краснодаре открылась выставка «Дорога 2026»: 100 участников и ИИ

В выставочном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре до 15 октября проходит международная выставка «Дорога 2026», на которой более 100 участников из России и зарубежных стран представили дорожную технику, ИИ-технологии, модернизированные светофоры и комплексы видеоаналитики.