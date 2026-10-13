В Краснодаре открылась выставка «Дорога 2026»: 100 участников и ИИ

В выставочном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре до 15 октября проходит международная выставка «Дорога 2026», на которой более 100 участников из России и зарубежных стран представили дорожную технику, ИИ-технологии, модернизированные светофоры и комплексы видеоаналитики.
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