Президент Украины Владимир Зеленский потерял право говорить от имени Украины и представлять ее на международной арене, а его слова о возможных переговорах с Россией похожи на "политический вой проходимца".
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