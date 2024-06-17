Хьюстон Динамо – Сиэтл Саундерс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 20 июня

В четверг, 20 июня, сыграют Хьюстон Динамо и Сиэтл Саундерс в рамках МЛС (MLS). Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Хьюстон Динамо – Сиэтл Саундерс Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.