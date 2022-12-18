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Почти половина немцев отметила негативное влияние миграции на Германию

Почти половина немцев отметила негативное влияние миграции на Германию

Чуть менее половины жителей Германии, 47%, считают, что иммиграция негативно влияет на страну. Об этом свидетельствуют обнародованные 18 декабря результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

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