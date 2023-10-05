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Командование ВСУ под Соледаром уничтожено: Россия впервые применила полуторатонную бомбу втрое мощнее «Кинжала»

Командование ВСУ под Соледаром уничтожено: Россия впервые применила полуторатонную бомбу втрое мощнее «Кинжала»

Полковник Баранец: Россия впервые применила бомбу ФАБ-1500, она втрое мощнее «Кинжалов» Впервые в ходе спецоперации применили бомбу ФАБ-1500 по штабу украинской отдельной тактической группы "Соледар" Такой мощной оплеухи от нашей боевой авиации вооруженные силы Украины еще ни разу не получали: российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе спецоперации применил бомбу ФАБ-1500.

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Комментарии
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Геннадий Загуменов
Да , это Вам не колоши клеить !!!!!!!!!!!👍
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4 час.
К
Корсаков
Туда давно уже ядерные просятся
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3 час.
вага карлито
Есть есть!)) Нужно что бы они работали при таких достоинствах! И можнее Кинжала и дешевле!Ё)) Как разок вдарили сразу понятно затянули с этим делом!
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57 мин.

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