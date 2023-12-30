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В Краснодаре на Колесе обозрения запустят новогоднее светомузыкальное шоу

В Краснодаре на Колесе обозрения запустят новогоднее светомузыкальное шоу

В Городском Саду светомузыкальное шоу будет радовать всех до 15 января.Уже сегодня, 30 декабря, с 18:00 и до 22:30, а также все новогодние праздники до 15 января в Городском Саду на колесе обозрения начнётся фееричное светомузыкальное шоу под звуки "Вальса цветов" Чайковского из балета "Щелкунчик".

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