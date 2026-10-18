В Чановском районе суд вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и устроил ДТП. Как сообщают в ВК-группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», речь идёт о местном жителе Сергее Пушкине, который повторно нарушил правила, и на этот раз пагубное пристрастие к спиртному привело к уголовному делу.