В Чановском районе суд вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и устроил ДТП. Как сообщают в ВК-группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», речь идёт о местном жителе Сергее Пушкине, который повторно нарушил правила, и на этот раз пагубное пристрастие к спиртному привело к уголовному делу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Более 80% жителей...
- GS План действий при...
- СТ Туши подозрительн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым