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ТАСС: возгорание произошло на территории ЦНИИмаш в Королёве

ТАСС: возгорание произошло на территории ЦНИИмаш в Королёве

Возгорание произошло на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королёве, в настоящее время оно ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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