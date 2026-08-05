ТАСС: возгорание произошло на территории ЦНИИмаш в Королёве

Возгорание произошло на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королёве, в настоящее время оно ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
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