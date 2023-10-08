Авиация западной группировки ВС РФ нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ

Начальник пресс-центра Западной группировки Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации за прошедшие сутки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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