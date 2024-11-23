Четверг 21 ноября 2024 года непременно войдёт в историю – как и 24 февраля 2022-го. Если той зимой Россия чётко дала понять всем, что, начав нашу военную спецоперацию, мы непременно будем защищать интересы своего государства с оружием в руках, – то нынешней осенью, первыми в мире испытав в боевых условиях баллистический гиперзвук, предельно ясно объяснили: с нами шутки плохи.
Кабинет, в котором Путин достаёт розги: Третье обращение отсюда будет последним...
Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
".....пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призывает стороны войны на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации......" А где сидели эти дюжаррики, когда западные бандиты бомбили Югославию, дербанили ближний восток, убивая их лидеров, неугодных западу, когда НАТО катило свои воинственные волны на восток к границам России, когда США оккупировали Европу, Японию и многие другие страны тихоокеанского региона, поставив "гуманитарные" восемь сотен устрашающих военных баз за пределами границ США и т.д и т.д и т.д.??????? Расскажите господа дюжарики, сколько вам отстёгивают американские грабители за замалчиванние мирового бандитизма, что творят эти дерьмократы??? Проснулись, когда начало припекать.
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13 час.
Надежда
Владимир Владимирович, побольше розг, обнаглевшие русофобы давно заслужили!)👍
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11 час.
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