Кабинет, в котором Путин достаёт розги: Третье обращение отсюда будет последним...

ВТ

Вячеслав Тарасов

".....пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призывает стороны войны на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации......" А где сидели эти дюжаррики, когда западные бандиты бомбили Югославию, дербанили ближний восток, убивая их лидеров, неугодных западу, когда НАТО катило свои воинственные волны на восток к границам России, когда США оккупировали Европу, Японию и многие другие страны тихоокеанского региона, поставив "гуманитарные" восемь сотен устрашающих военных баз за пределами границ США и т.д и т.д и т.д.??????? Расскажите господа дюжарики, сколько вам отстёгивают американские грабители за замалчиванние мирового бандитизма, что творят эти дерьмократы??? Проснулись, когда начало припекать.