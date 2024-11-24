5 варварских способов лечения, практиковавшихся нашими предками

Народные средства, используемые для лечения недугов на Руси, были многочисленны и разнообразны. Носителями знаний о средствах и методах лечения в деревнях были знахари, авторитет которых оставался высок даже в конце XIX столетия, когда в Российской империи работали земские доктора.
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