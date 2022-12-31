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На Украине озвучили число пропавших без вести гражданских и солдат

На Украине озвучили число пропавших без вести гражданских и солдат

Уполномоченная Зеленского по правам военнослужащих ВСУ заявила о 15 000 пропавших без вести бойцах Уполномоченная по правам военнослужащих на Украине Алена Вербицкая назвала число гражданских и военных лиц, которые числятся пропавшими без вести.

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