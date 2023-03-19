Жители Сретенского района отправили губернатору Осипову письмо из-за выхода грунтовых вод

Жители сёл Фирсово и Фирсово 1-е отправили жалобы губернатору Забайкальского края Александру Осипову и депутату Госдумы Андрею Гурулеву из-за выхода грунтовых вод на дороги - сообщается в Telegram-канале главы Сретенского района Алексея Закурдаева.
Жители сёл Фирсово и Фирсово 1-е отправили жалобы губернатору Забайкальского края Александру Осипову и депутату Госдумы Андрею Гурулеву из-за выхода грунтовых вод на дороги - сообщается в Telegram-канале главы Сретенского района Алексея Закурдаева.
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