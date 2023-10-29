Револьверы и пистолеты от E до G

Итак, сегодня у нас на рассмотрении даже не две, а сразу три буквы латинского алфавита: E, F и G. Причина проста: далеко не все оружейники, фамилии которых начинаются на эти буквы, делали револьверы и пистолеты.
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