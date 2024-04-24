Актриса Мария Биорк: Играя Сонечку Мармеладову, я поняла, что проституция – это вид социального рабства

Мария Биорк родилась в Северодвинске. Окончила ГМУ им. Гнесиных и ГИТИС. Служит в Театре Наций. Лауреат премии «Золотая маска» за роль Сони Мармеладовой в рок-опере «Преступление и наказание» режиссёра Андрея Кончаловского.