Смейся до слёз
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смейся до слёз

405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    у этого козла будущего нет!!!Сын-геймер придум...
  • Ирина Лодяновa
    Бородой можно скорректировать черты лица,но не всем это нужно. Я тоже не люблю лишнюю растительность на мужнином лицеКак борода меняет...
  • Лидия Курзаева
    На любителя. Лично я не люблю усатых и бородатых.Как борода меняет...

На нашем свидании он решил доесть остатки чужой еды, чтобы она "не пропадала зря"

На нашем свидании он решил доесть остатки чужой еды, чтобы она "не пропадала зря"

Представьте, что вы встречаетесь с кем-то несколько месяцев, возможно уже влюблены и планируете нечто большее, как тут приходите на очередное свидание в заведение, а ваш визави, вместо того, чтобы заказать себе блюдо, решил доесть остатки чьей-то еды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх