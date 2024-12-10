На нашем свидании он решил доесть остатки чужой еды, чтобы она "не пропадала зря"

Представьте, что вы встречаетесь с кем-то несколько месяцев, возможно уже влюблены и планируете нечто большее, как тут приходите на очередное свидание в заведение, а ваш визави, вместо того, чтобы заказать себе блюдо, решил доесть остатки чьей-то еды.