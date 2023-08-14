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"Про лапти это вы зря", - русские хакеры на страже интересов союзного государства

"Про лапти это вы зря", - русские хакеры на страже интересов союзного государства

Есть в России такое расхожее выражение: "Кто нас обидит, тот три дня не проживет". Оно актуально не только на случай прямой агрессии, но и тогда, когда наши сетевую инфраструктуру атакуют хакеры из вне.

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Комментарии
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людмила пригарина
Я верю и знаю что русские хакеры могут все.... Скорей бы... Лично у меня осталась только надежда  на их профессионализм.
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19 час.
Юрий Игнатов
80, 90 тыс. евро всего??? И это все их потери?
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17 час.
Александр Шедный
Учитывая, что они живут на подаяние, это для них весьма значительная сумма.
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12 час.

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