Психолог объяснила, почему дети намного смелее взрослых

Мир для ребенка — это что-то большое, интересное, яркое и разнообразное, наполненное удивительными звуками, вкусами, образами и ощущениями, поэтому он бесстрашно стремится его исследовать, заявила семейный психолог Юлия Тамбалаева в беседе с NEWS.