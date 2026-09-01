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Царьград

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Форум "ИКС" обсудит роботизацию и кадры в "Патриоте" 8 и 10 сентября

Форум "ИКС" обсудит роботизацию и кадры в "Патриоте" 8 и 10 сентября

8 и 10 сентября в центре "Патриот" пройдет форум "ИКС", на котором эксперты обсудят роботизацию, подготовку кадров и IT-решения для беспилотных систем.

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