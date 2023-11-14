БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

«Нефтяным котам» решили оставить сверхприбыль, чтобы усмирить цены на заправках

«Нефтяным котам» решили оставить сверхприбыль, чтобы усмирить цены на заправках

Минфин посоветовал не повышать налоги для нефтегазовой отрасли — возможно, к лучшему, иначе платить пришлось бы россиянам Анна Седова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Игорь Юшков Минфин не поддержал идею обложить дополнительным налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх