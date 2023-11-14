«Нефтяным котам» решили оставить сверхприбыль, чтобы усмирить цены на заправках

Минфин посоветовал не повышать налоги для нефтегазовой отрасли — возможно, к лучшему, иначе платить пришлось бы россиянам Анна Седова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Игорь Юшков Минфин не поддержал идею обложить дополнительным налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний.
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