Женщина овдовела в секунды из-за ссоры за парковку: Двое погибших после стрельбы в Долгопрудном. Что известно?

Спор о том, кому занять парковку во дворе, закончился стрельбой в подмосковном Долгопрудном. Источник Царьграда в правоохранительных органах поведал, что известно на данный момент об обстоятельствах произошедшего и судьбе женщины, которая лишилась мужа из-за клочка асфальта.