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Царьград

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Женщина овдовела в секунды из-за ссоры за парковку: Двое погибших после стрельбы в Долгопрудном. Что известно?

Женщина овдовела в секунды из-за ссоры за парковку: Двое погибших после стрельбы в Долгопрудном. Что известно?

Спор о том, кому занять парковку во дворе, закончился стрельбой в подмосковном Долгопрудном. Источник Царьграда в правоохранительных органах поведал, что известно на данный момент об обстоятельствах произошедшего и судьбе женщины, которая лишилась мужа из-за клочка асфальта.

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