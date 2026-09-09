Если в Москве примут соответствующее решение, станет ли ликвидация 102-й военной базы армии России в Гюмри ударом по безопасности Армении или, напротив, Ереван окажется в выигрыше? Давайте попробуем разобраться.
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Базы с подскоком - это одно, базы с мощными РЛС - это другое, базы ВМС - это мелкий ремонт, заправка, пополнения БК и другие
когда финансы идут в личные лапы олигархов , заказывающих и строящие личные яхты в Британии , когда рост олигархов в форбсе постоянно растет , а военные училища закрывают , это конечно "рост" силы государства в военном и экономическом отношении и потеря Сирии - это красноречивый показатель и цена всех реформ , а еще затыкание рта гражданам и запреты видео снимать , главное видимость создать прекрасную🥸